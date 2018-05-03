بالصور.. العبادي يصل النجف ويزور معمل الالبسة

2018/05/03 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، محافظة النجف الاشرف، وزار معمل الالبسة الرجالية في المحافظة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يصل الى محافظة النجف الاشرف".واضاف، ان "العبادي زار معمل الالبسة الرجالية في النجف الاشرف، واجرىجولة في المعمل واقسام انتاجه من الملابس الرجالية اضافة الى الملابس العسكرية، حيث شهد المعمل خلال الفترة الماضية وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء تشغيل العديد من الخطوط الانتاجية من خلال الزام وزارات الدفاع والداخلية بشراء الملابس العسكرية من هذا المعمل دعما للمنتوج الوطني".

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