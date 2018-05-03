81 مليون يورو قيمة عقد انيستا مع تشونغ تشينغ الصيني

2018/05/03 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة وقع لاعب برشلونة ” انيستا ” عقداً مع نادي ” تشونغ تشينغ دانجاي ” الصيني لمدة ثلاث مواسم مقابل 81 مليون يورو بواقع 27 مليون كل موسم.وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن ” انيستا ” سيحصل على 50 % من حقوق الصور والإعلانات فضلًا عن بيع 6 مليون زجاجة نبيذ […]

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