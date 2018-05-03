2018/05/03 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق الشيخ علي يدعو (العركجية) للتصويت والتضامن معه مثلما تضامن معهم من قبل

3 مايو, 2018 | 1:34 م - عدد القراءات: 54 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

دعا نائب عراقي ناخبيه من محبي مشروب العرق الكحولي إلى التصويت له في الانتخابات التشريعية المقبلة، مذكرا إياهم بأنه كان مناصرهم الوحيد والمدافع عن حقوقهم في مجلس النواب العراقي.

وقال النائب “فائق الشيخ علي” مخاطبا ناخبيه واطلع عليه “الموقف العراقي” من أيام هارون الرشيد هل دافع أحد عنكم وعن حقوقكم؟..



فقط أنا من ساندكم في مجلس النواب العراقي، وعند إصدار قانون واردات البلديات، إلي حاولوا بموجبه حظر حق من حقوقكم”.

وأضاف “الشيخ علي” “المطلوب منكم وأنتم أشرف من غيركم، التصويت لي في الانتخابات المقبلة.



أنتم سمعتم في حياتكم عرقجي سرق نعال شخص ما عند المسجد؟… أكيد لا، لأن من يشربون الخمر يحبون الحياة والذين يتمسكون زيفا بالدين يقترفون أفعال سيئة كالسرقة وعمليات التفخيخ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي يدعو (العركجية) للتصويت والتضامن معه مثلما تضامن معهم من قبل) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي يدعو (العركجية) للتصويت والتضامن معه مثلما تضامن معهم من قبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).