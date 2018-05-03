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واع / اعتقال 20 داعشيا كانوا يخططون لهجمات خلال الانتخابات في نينوى
2018/05/03 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / اعتقال 20 داعشيا كانوا يخططون لهجمات خلال الانتخابات في نينوى

03/05/2018 13:40:00 PM | عدد القراءات : 23

واع / خاص

تمكنت قوة من شرطة نينوى، اليوم الخميس، من القبض على 20 ارهابيا كانوا يخططون للقيام بعمليات ارهابية خلال الانتخابات في محافظة نينوى.

وقال مصدر امني في الشرطة لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، إن "معلومات استخباراتية اودت الى اعتقال 20 ارهابيا من داعش كانوا يخططون لشن عمليات ارهابية خلال الانتخابات في الموصل ومحيطها".

واضاف المصدر ان "القوة الامنية وخلال عملية دقيقة اعتقلت الارهابيين في اماكن متعددة داخل حي الشهداء الثانية في الموصل".

ت:ح.ك

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