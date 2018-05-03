2018/05/03 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظلت بغداد لسنوات طويلة الاكثر تضررا من اعمال العنف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق.. نيسان يسجل "اخبارا جيدة" ويونامي تحذر) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في العراق.. نيسان يسجل "اخبارا جيدة" ويونامي تحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).