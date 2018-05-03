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في العراق.. نيسان يسجل
2018/05/03 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ظلت بغداد لسنوات طويلة الاكثر تضررا من اعمال العنف

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