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خبير: سيناريو
2018/05/03 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الدكتور محمد نور الدين، الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن إعلان جامعة الدول العربية تضامنها مع مملكة المغرب، في مقاطعتها الدبلوماسية لإيران، يعني أن سيناريو تحزيب العالم ضد طهران يواصل تحقيق نجاحات حتى الآن.

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