الجبوري: الدورة التشريعية الحالية لن تنتهي باقامة الانتخابات والـ 30 من حزيران هو اخر ايامها

2018/05/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اكد رئيس مجلس النواب, سليم الجبوري, اليوم الخميس, ان” الدورة التشريعية الحالية لن تنتهي باقامة الانتخابات والـ 30 من حزيران هو اخر ايامها.وقال الجبوري, في مؤتمر صحفي عقدة اليوم في بغداد, ان الدورة التشريعية الحالية لن تنتهي باقامة الانتخابات البرلمانية, مؤكدا, ان يوم 30 حزيران هو اخر ايامها القانونية.واضاف […]

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