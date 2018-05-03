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مأدبة عشاء من قبل بارتوميو للاعبي برشلونة
2018/05/03 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – كشفت السبورت الكتالونية عن مأدبة العشاء التي دعا إليها فالفيردي لاعبي برشلونة وعائلاتهم للإحتفال بالثنائية حيث ستكون مساء اليوم الخميس .

هذا ويؤازر بارتوميو لاعبي برشلونة بدوره قبل الكلاسيكو مطالبًا إياهم بتحقيق الفوز الذي يمثل ختام جيد للموسم الحالي الذي حقق خلاله برشلونة الثنائية .

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