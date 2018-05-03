2018/05/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – كشفت السبورت الكتالونية عن مأدبة العشاء التي دعا إليها فالفيردي لاعبي برشلونة وعائلاتهم للإحتفال بالثنائية حيث ستكون مساء اليوم الخميس .

هذا ويؤازر بارتوميو لاعبي برشلونة بدوره قبل الكلاسيكو مطالبًا إياهم بتحقيق الفوز الذي يمثل ختام جيد للموسم الحالي الذي حقق خلاله برشلونة الثنائية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مأدبة عشاء من قبل بارتوميو للاعبي برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مأدبة عشاء من قبل بارتوميو للاعبي برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).