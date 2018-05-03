غيريرو يسعى لإلغاء عقوبة الايقاف

2018/05/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل قائد منتخب البيرو باولو غيريرو أمام محكمة التحكيم الرياضي (تاس) الخميس سعياً إلى إلغاء عقوبة إيقافه بسبب المنشطات رغم تقليصها إلى 6 أشهر، ما سيمكنه من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 (بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو).

ووصل غيريرو إلى مقر المحكمة في لوزان حيث كان بانتظاره حوالى 30 مشجعاً بيروفياً يرتدون قميص المنتخب الوطني ويلوحون بالاعلام وهم يصرخون "باولو، سنفوز".



ودخل اللاعب إلى مكاتب المحكمة محاطاً بمحاميه وبدون أن يتفوه بكلمة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي تقليص مدة عقوبة غيريرو مهاجم فريق فلامنغو البرازيلي من عام واحد الى ستة أشهر تنتهي في 3 أيار/مايو الحالي.

وقرر غيريرو إبن الـ 34 عاماً في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي الاستئناف وطلب "إلغاء قرار العقوبة وعدم فرض أي عقوبة عليه".



غير أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استأنفت أيضاً قرار تقليص العقوبة في 19 شباط/فبراير الماضي وطلبت عقوبة لمدة عام واحد على الأقل.

ويعتبر غيريرو لاعباً مهمًا في المنتخب البيروفي وخضع لفحص منشطات عقب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018 ضد الأرجنتين (صفر-صفر) في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال الروسي، وجاءت نتيجته ايجابية بوجود آثار مادة كوكايين، مدرجة في قائمة المحظورات التي نشرتها في 2017 الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوقف الاتحاد البيروفي غيريرو لمدة شهر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغاب عن مباراتي ملحق أميركا الجنوبية-أوقيانيا ضد نيوزيلندا والذي ضمن عبره منتخب بلاده بطاقته إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1982.

وفي حال تم رفع عقوبة الإيقاف بامكان غيريرو، الذي دافع عن ألوان بايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيين وكورنثيانز البرازيلي سابقًا، معاودة اللعب اعتباراً من 4 ايار/مايو والمشاركة في نهائيات مونديال 2018، حيث أوقعت القرعة منتخب بلاده في المجموعة الثالثة الى جانب الدنمارك (سيلاقيها في 16 حزيران/يونيو) وفرنسا (21) وأستراليا (26).

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