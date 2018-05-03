خاص | ​جهاز منتخب مصر يهدد بالرحيل والسبب صلاح

2018/05/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بتقديم استقالته من تدريب منتخب مصر بعد مشكلة نجمه الأول ولاعب ليفربول محمد صلاح.

وعاش صلاح فترة عصيبة خلال الفترة الأخيرة بعد أن دخل في مشاكل تسويقية مع الشركة الراعية واتحاد الكرة بعد استخدام صورته الشخصية في إعلان تجاري

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وعلم "جول" من مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب المصري رفض الكشف عن اسمه أن كوبر وجهازه فكر في تقديم استقالته لتدعيم موقف محمد صلاح في أزمته مع اتحاد الكرة في ظل أحقيته في الحصول على حقوقه كاملة.



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المصدر واصل تصريحاته قائلًا "بعد أن كتب صلاح تغريدته الأولى التي كشف فيها عن شعوره بالإهانة غضب الجهاز الفني للمنتخب وعلى الفور تواصل كوبر مع صلاح وأعرب عن دعمه الكامل له".

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا..



كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا...

— Mohamed Salah (@MoSalah) April 29, 2018الجدير بالذكر أن محمد صلاح يعيش موسمًا استثنائيًا بتصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وحصوله على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا وفي إفريقيا بالإضافة لقيادة منتخب بلاده لكأس العالم في روسيا بعد غياب 28 عامًا.





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