2018/05/03 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_محمد_السعيد يحتل برنامج السلطة الخامسة مكانة خاصة بالنسبة لي على خارطة البرامج التي تقدم على القنوات الفضائية، فلا تمر حلقة دون أن أكون قد فهمت منها الكثير واطلعت على معلومات جديدة وهامة، بالاضافة الى المستوى الاحترافي العالي الذي يتمتع به مقدم البرنامج الاعلامي يسري فودة، وقدرته على توضيح المعلومة وادارة النقاش ببراعة عز نظيرها.وفي حلقة الأمس قدم البرنامج حلقة عن الكوريتين، وما الذي حدث خلال الحرب ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حنان محمد السعيد - طريق الاستبداد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حنان محمد السعيد - طريق الاستبداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).