2018/05/03 | 14:16

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..



مشجعات "ايرانيات" يتنكرن بـ"لحية وشارب" لدخول ملعبhttp://www.skypressiq.net/l/36789

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. مشجعات "ايرانيات" يتنكرن بـ"لحية وشارب" لدخول ملعب) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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