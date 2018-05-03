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بالفيديو .. مشجعات
2018/05/03 | 14:16
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

مشجعات "ايرانيات" يتنكرن بـ"لحية وشارب" لدخول ملعبhttp://www.skypressiq.net/l/36789

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. مشجعات "ايرانيات" يتنكرن بـ"لحية وشارب" لدخول ملعب) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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