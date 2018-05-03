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لافروف: القدس يجب أن تكون عاصمة للديانات الثلاث
2018/05/03 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، على ضرورة أن تبقى “القدس عاصمة للديانات الثلاث”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه، بنظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان، وفق قناة “روسيا اليوم”.

وقال لافروف “يجب أن تكون مدينة القدس عاصمة للديانات الثلاث، اليهودية، والإسلام والمسيحية”.

وفي السياق، جدد لافروف دعوة […]

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