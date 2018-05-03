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وثيقة موجهة الى المفوضية لاستبعاد خمسة مرشحين بتهمة دعم الإرهاب
2018/05/03 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصلت “نواة” اليوم الخميس، على وثيقة موجهة مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتضمن شكوى لاستبعاد خمسة مرشحين من الانتخابات النيابية بتهمة “تأجيج” الطائفية ودعم الإرهاب.وطلب المحامي العراقي “أحمد شهيد الكرعاوي” في شكوته للمفوضية استبعاد كل من المرشحين: رعد سليمان وعمر الجمال ومضر شوكت وناجح الميزان ويحيى الكبيسي، عازيا ذلك إلى مساهمة الاسماء المذكورة في “تأجيج” الطائفية و”دعم” الإرهاب.

وجاء في نص الشكوى: أن “المشكو منهم قاموا باستخدام البرامج التلفزيونية للتحريض على العنف والارهاب وتدعو الى اشعال فتنة الطائفية وتهديد التعايش السلمي بين المكونات العراقية، وتشجيع الكراهية والبغضاء في المجتمع العراقي”.

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