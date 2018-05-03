ترامب يجيء الى اسرائيل للمشاركة في “دفن” فلسطين!

2018/05/03 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / طلال سلمان… تتبدى فلسطين، الأرض والشعب والقضية المقدسة، وكأنها مهددة بالغرق في بئر النسيان، عربياً، بينما تتعاظم محاولات تصفيتها عربياً بالأساس، ودولياً بالتالي… وهذا تسلسل طبيعي.على مستوى الداخل يتكرس واقع “الانفصال” بين الضفة الغربية، حيث السلطة التي لا سلطة لها، وبين قطاع غزة الذي تتقدم به “حماس” نحو “الكيان” المستقل “بحكومته” وإداراتها […]

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