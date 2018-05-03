مصرف الرشيد: منح الموظفين الموطنة رواتبهم سلفة 10 ملايين بدلا من 10 رواتب اسمية

2018/05/03 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..اعلن مصرف الرشيد، الخميس،منح موظفي الدوائر الحكومية ممن اكملوا توطين رواتبهم سلفة 10 ملايين بدلا من 10 رواتب اسمية، فيما بينت أنه سيتم منح السلفة حال توقيع العقد.وذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد في بيان تلقته اسيا الاخبارية، “نعلن عن زيادة مبلغ سلفة موظفي دوائر الدولة لتصبح 10 ملايين بدلا من 10 […]

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