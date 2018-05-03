2018/05/03 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تطلق الدفعة الثانية من رواتب الاعانات الاجتماعية

3 مايو, 2018 | 5:18 م - عدد القراءات: 2 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعي “محمد شياع السوداني” اليوم الخميس، عن اطلاق الدفعة الثانية من رواتب الاعانات الاجتماعية لعام 2018 لاكثر من مليون و(115) الف اسرة.

وقال “السوداني” في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إنه “تم اطلاق الدفعة الاولى من مبالغ الاعانات الاضافية للعوائل المشمولة بالبرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة في منطقة الصدر/2 بواقع (405) اسر”.

ودعا “السوداني” المستفيدين الى “مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم”، مشيرا إلى أن “المبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (311) مليار دينار”.

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