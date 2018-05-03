2018/05/03 | 17:25

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هيئة الانواء الجوية تنشر جدولا لمعدل الامطار خلال "24" ساعة

العراقمنوع

هيئة الانواء الجوية تنشر جدولا لمعدل الامطار خلال "24" ساعة

الخميس 3 مايو 2018 - 17:04

هيئة الانواء الجوية

نشرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، جدولا بكمية الامطار التي سقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية.



وبحسب جدول نشرته الانواء الجوية فأن "اعلى كميات الامطار التي شهدتها المناطق كانت في النخيب وبكمية 24.0 ملم، يليها كربلاء بواقع 11.8 ملم، ثم عين تمر بكمية 8.6 ملم".



وكانت مختلف المحافظات العراقية شهدت يوم ومساء امس تساقطا للأمطار تفاوتت بالشدة والغزارة، فيما رفاقها رعد وبرق.



انتهى .



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