نقابة الصحفيين العراقيين تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

2018/05/03 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد التميمي /بغداد

اقامت نقابة الصحفيين العراقيين وتحت شعار ( توازن القوى - اﻹعلام والعدالة وسيادة القانون ) إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وبالتعاون مع منظمة اليونسكو واﻹتحاد الدولي للصحفيين وعدد من المنظمات الداعمة صبيحة اليوم الخميس 3 مايس وافتتحت الإحتفالية التي اقيمت على حدائق النقابة بآي من الذكر الحكيم تلاها النشيد الوطني العراقي ثم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الصحافة العراقية ثم كلمة ترحيب للاستاذ مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين تطرق فيها الى جسامة التضحيات التي قدمها الصحفيين من اجل ايصال صوت الحقيقة .

كما القت السيدة ممثلة منظمة اليونسكو كلمة بهذه الاحتفالية اكدت فيها على العمل بعدم السماح لقتلة الصحفيين الافلات من العقاب .

كما القت الاعلامية فاطمة سلومي كلمة نيابة عن عوائل شهداء الصحافة العراقية .

تلتها كلمات لاحد المراسلين الجرحى وممثل وزير الداخلية وكلمات اخرى .

حضر الاحتفالية ممثلا عن رئيس الجمهورية والسيدة عالية نصيف عضو مجلس النواب العراقي وممثلة منظمة اليونسكو واعضاء تاسلك الدبلوماسي وعدد من المسؤولين الحكوميين وجمع من الصحفيين العراقيين وجمهور غفير من المثقفين .



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