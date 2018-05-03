هل سيتم قطع الطرق وحظر تجوال المركبات بيوم الاقتراع؟

2018/05/03 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الخميس، عن ترك قطع الطرق بيوم الاقتراع إلى اللجنة الأمنية المكلفة في وزارة الداخلية وتقديراتها.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي لـ/المعلومة/ إنه “تم تشكيل لجنة خاصة في وزارة الداخلية برئاسة احد وكلائها مهمتها الإشراف على خطة تامين يوم الانتخابات في الثاني عشر من أيار الجاري”.

وأضاف أن “قطع الطرق بيوم الاقتراع ترك للجنة المكلفة وتقديراتها لتامين الانتخابات وحاجتها لقطع الطرق من عدمه”.

وأوضح ان “يوم الاقتراع سيصادف يوم السبت المقبل ولا حاجة إلى إعلانه عطلة رسمية”، مؤكدا ان “بعض الدوائر الخدمية والأمنية ستبقي على دوامها بيوم السبت تحسبا لأي طارئ”.

ومن المقرر ان تجرى في الثاني عشر من أيار الجاري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة بمشاركة أكثر من سبعة ألاف مرشح للتنافس على 329 مقعد نيابي.انتهى25و

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