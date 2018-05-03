'يوم للستات' يصافح مهرجان فاتن حمامة السينمائي

2018/05/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - احتفاء بميلاد "سيدة الشاشة العربية" انطلقت الدورة الرابعة من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الليلة الماضية في القاهرة بعرض الفيلم المصري "يوم للستات" في الافتتاح.

ويعرض الفيلم في سينما الحضارة في دار الأوبرا وهو من بطولة إلهام شاهين وناهد السباعي ونيللي كريم وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وإخراج كاملة أبوذكرى.

ويتناول"يوم للستات" خبر افتتاح حمام سباحة جديد يخصص يوم اﻷحد للسيدات فقط، ويؤدي إلى جمع نساء منحدرات من خلفيات اجتماعية متعددة يعبرن عن أحلامهن ومشاكلهن وآمالهن، فعزة تحلم منذ زمن بارتداء ملابس السباحة، وشيماء تجد من يستمع إليها حين تتحدث عن حياتها الخاصة، وتحاول "لولا" تجاوز حزنها على ابنها الراحل، ومع الوقت يصير هذا اليوم المخصص للسيدات مصدر فضول للرجال.

وتم عرض "يوم للستات" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويشهد مهرجان فاتن حمامة مشاركة 20 فيلما بين روائي ووثائقي ورسوم متحركة.

ويقام المهرجان المستقل كل عام في شهر مايو/أيار ليواكب يوم ميلاد الفنانة الراحلة في السابع والعشرين من الشهر إلا أن هذه الدورة انطلقت مبكرا بسبب قرب حلول شهر رمضان.

وقالت المخرجة والمنتجة ماجي أنور مؤسسة ورئيسة المهرجان "فكرة المهرجان بالأساس هي توفير مساحة للشباب وصناع الأفلام المستقلين من مصر وأنحاء العالم لعرض أعمالهم وتبادل الخبرات".

وأضافت "أشرفت سيدة الشاشة العربية على الدورة الأولى للمهرجان وساعدتنا كثيرا في الإعداد له قبل رحيلها..



والآن يحرص زوجها الدكتور محمد عبدالوهاب على متابعة تفاصيل كل دورة معنا".

وتابعت قائلة "نحرص كل عام على زيادة فعاليات المهرجان والتوسع فيه وإبرام شراكات مع مهرجانات أخرى حتى تكون الفنانة الراحلة فخورة بما نحققه تحت اسمها".

وتشارك في المهرجان أفلام من مصر وسوريا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك.

وبجانب المسابقة الرسمية يضم المهرجان قسما للأفلام الكلاسيكية يعرض فيه أفلاما عربية وأجنبية قديمة من بينها أفلام لفاتن حمامة وقسما آخر للسينما الصامتة يهدف إلى إعادة التذكير بهذا الفن.

كما ينظم المهرجان ورش عمل في الموسيقى التصويرية والديكور والمونتاج وتسويق توزيع الأفلام.

وكرم المهرجان في الافتتاح اسم الممثل الراحل إسماعيل ياسين (1912-1972).



وبعد تسلم غادة جبارة عضو مجلس نقابة المهن السينمائية لدرع التكريم تم عرض فيلم قصير عن حياة الفنان الراحل.

ومن بين الأسماء المكرمة في الدورة الرابعة الموسيقار راجح داود والمنتج محمد العدل والممثلة إلهام شاهين.

ويستمر المهرجان حتى السابع من مايو/أيار.

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