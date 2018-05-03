2018/05/03 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/عرب كركوك: الوضع في المحافظة مثالي للانتخابات بعد خروج البيشمركة

03/05/2018 17:05:00 PM | عدد القراءات : 23

واع/خاص

أكد النائب عن المكون العربي في كركوك خالد المفرجي، الخميس، ان الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في المحافظة مثالي للانتخابات بعد خروج قوات البيشمركة من كركوك.

وقال المفرجي لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان "قوات البيشمركة قاموا بتهديم العديد من القرى في كركوك بعد تحريرها"، مبينا انه "كان هناك استهداف ممنهج ضد العرب في كركوك سابقاً".

وأضاف النائب عن المكون العربي ان "الوضع الامني في كركوك مستقر جداً، وهو مثالي للانتخابات البرلمانية، وحتى انتخابات مجالس المحافظات بعد خروج قوات البيشمركة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية في العراق في الـ 12 من ايار المقبل للتصويت على اختيار اعضاء مجلس النواب العراقي في دورة جديدة.

ت:ب.ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/عرب كركوك: الوضع في المحافظة مثالي للانتخابات بعد خروج البيشمركة) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/عرب كركوك: الوضع في المحافظة مثالي للانتخابات بعد خروج البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).