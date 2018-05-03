شرطة السليمانية تقبض على أربعة متهمين بجريمة قتل

2018/05/03 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة السليمانية، اليوم الخميس، القاء القبض على اربعة اشخاص متهمين بجريمة قتل مواطن داخل المدينة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لشفق نيوز ان يوم امس الاربعاء شهد مقتل مواطن داخل سيارته في شارع ستين.

واضافت ان السلطات الامنية ألقت القبض على اربعة اشخاص متهمين بجريمة قتل ذلك الشخص.

واشارت الى ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الدافع وراء ارتكاب جريمة القتل هو خلاف عائلي، لافتة الى ان التحقيقات مستمرة في الحادث.

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