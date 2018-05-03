الصحة تعلن قرب إطلاق الاستمارة الالكترونية لخريجي الدور الثاني من خريجي الكليات والمعاهد

2018/05/03 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن قرب إطلاق الاستمارة الالكترونية لخريجي الدور الثاني من خريجي الكليات والمعاهد المشمولين بالتعيين المركزي.واضافت الصحة، أن "ذلك لعرض موضوع استكمال الدرجات الوظيفية المطلوبة من قبل الوزارة ضمن جدول أعمال إجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء القادم".

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