متى يجب مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات في أندرويد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتيحتوي كل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد على مدير التطبيقات، ويمكنك الوصول إليه من خلال قائمة الإعدادات، وعادةً ما يكون في المستوى الأعلى في مكان ما، ورغم أنه يمكن أن يختلف قليلاً عبر كل هاتف، ولكن بمجرد الوصول إلى مدير التطبيقات، فأنت في صميم الموضوع، ويمكنك هنا رؤية كل تطبيق مثبت على هاتفك أو جهازك اللوحي، وهو مكان مفيد لتنظيف الأشياء قليلاً.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات في أندرويدتبدأ التطبيقات في تخزين الملفات أثناء استخدامك لها وذلك لتكوين مرجع لها في وقت لاحق، حيث يتم تخزين هذه الملفات في “ذاكرة التخزين المؤقت” للتطبيق، على سبيل المثال، عندما تستخدم تطبيق البوابة العربية للأخبار التقنية، سيتم حفظ الصور والأشياء الأخرى من القصص التي قرأتها حتى لا يتم تنزيلها في كل مرة يحتاج إليها التطبيق وهذا يوفر لك الوقت والبيانات.

ولكن ربما ترغب في مسح بيانات التطبيق المخزنة مؤقتًا، إما لاستعادة بعض المساحة المستخدمة أو محاولة إصلاح تطبيق يعمل على نحو غير صحيح، فقط اضغط على التطبيق، ثم اضغط على زر “مسح ذاكرة التخزين المؤقت”، ويؤدي ذلك غالبًا إلى إصلاح الأشياء، خاصة عندما يسحب تطبيق ما محتواه من موقع ويب يتغير دائمًا ويضيف المزيد من المحتوى.

مسح بيانات التطبيق أو إعادة تعيين التطبيقمسح بيانات التطبيقات أكثر قسوة بقليل، فأنت تمسح ذاكرة التخزين المؤقت، ولكن أيضًا تمسح جميع الإعدادات التي تتوافق مع هذا التطبيق، حيث أنك سوف تبدأ من الصفر، وسوف تتصرف كما فعلت في المرة الأولى التي ثبتها فيه، وإذا قمت بمسح بيانات التطبيق، على سبيل المثال تطبيق فيسبوك، فستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى، وإذا قمت بمسح بيانات حول لعبة كنت تقوم بتشغيلها، فسوف تعود في البداية، كما لو لم تكن أبداً لعبت ذلك.

متى تقوم بسمح ذاكرة التخزين المؤقت أو البياناتمتى يجب مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق يدويًا؟ فرص لن تحتاج إليها أبدًا، ولكن في حالة بدء التطبيق بالتباطؤ أو بدء العمل على نحو غير صحيح، فهذا هو الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه بمسح ذاكرة التخزين المؤقت.

وإذا كان أحد التطبيقات قد بدأ بالفعل في الانهيار، أو إذا كنت تريد فقط بدء تشغيله من الصفر، فيمكنك الانتقال إلى جميع البيانات ومسحها والبدء من الصفر، فقط اضغط على زر “مسح البيانات” وستحصل على تحذير يسألك عما إذا كان هذا هو ما تريد فعله فعلاً، تأكد من ذلك، وقم بإعادة تعيين التطبيق إلى الصفر.

