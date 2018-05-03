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قاتل ابن لادن: ودعنا عائلاتنا قبل المهمة واعتقدنا أننا سنموت
2018/05/03 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

في الذكرى السابعة لتصفية رأس تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن، كشف روب أونيل أحد أفراد القوات الخاصة الأمريكية، الذي أطلق النار على ابن لادن، عن بعض تفاصيل العملية.

وذكر أونيل في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية أن جميع من شاركوا في العملية قبلوا بأنهم قد يلقوا حتفهم أثناء العملية وودعوا عائلاتهم […]

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