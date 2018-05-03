الحشد الشعبي يقتل عنصرين بـ”داعش” قرب بيجي

2018/05/03 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / صلاح الدين…

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين , الخميس, بأن الحشد الشعبي قتل عنصرين بـ”داعش” بعد إحباط تعرض لهم قرب بيجي.

وقال المصدر لمراسل وكالة / المعلومة/ إن “قوة من الحشد لشعبي تمكنت, من صد اليوم, من صد تعرض لعصابات داعش الإجرامية قرب قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين”.

وأضاف أن “مقاتلي الحشد تمكنوا من قتل عنصرين بمجاميع داعش الإجرامية خلال صد التعرض”.انتهى/ 15 خ

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