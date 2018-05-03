باريس سان جيرمان يعلن نهاية موسم فيراتي

2018/05/03 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة خضع لاعب نادي باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، المتوج حديثاً مع فريقه بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم، لعملية جراحية في باريس في أوتار عضلات فخذه، بحسب ما أعلن النادي الخميس، موضحاً أنه يرغب في تحضيره بأفضل طريقة ممكنة للموسم المقبل.وأكد النادي الباريسي أن العملية الجراحية تمت بشكل مثالي، وأنه تم تحديد التاريخ للسماح […]

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