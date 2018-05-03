الجزائر رداً على المغرب : نرفض اعتبار حزب الله “جماعة إرهابية” كونه حركة مقاومة

2018/05/03 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

ردّت الجزائر, الخميس, على مزاعم المغرب حول وجود خبراء من حزب الله اللبناني في صحراء البلاد, وفيما رفضت اعتبار حزب الله “جماعة إرهابية”, أكدت أن الحزب يعتبر حركة مقاومة للاحتلال.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” في خبر تابعته وكالة / المعلومة/ عن مصدر دبلوماسي جزائري, إن “الجزائر تدرس تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب ردا على “حملة” مغربية تستهدفها منذ عدة أسابيع”, مبيناً أن “الخارجية الجزائرية رفعت عدة توصيات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتعلق بالأزمة مع المغرب”.

وأضاف المصدر, أنه “من بين التوصيات تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب عبر طرد عدد من الدبلوماسيين المغاربة العاملين في الجزائر وغلق فروع قنصلية”.

وأشار إلى أن “توصيات أخرى رفعتها الخارجية للرئاسة لاتخاذ قرار بشأنها، من بينها قيام وزير الخارجية عبد القادر مساهل بجولة عربية وغربية لتكذيب تصريحات الرباط بشأن وجود خبراء من “حزب الله” اللبناني في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تيندوف الجزائرية”.

ولفت المصدر, إلى أن “التوصيات تتضمن أيضا وقف التنسيق الأمني مع المغرب في إطار منظمات أمنية دولية أهمها مجموعة “5+5″ التي تضم دولا أوروبية ومغاربية من غرب المتوسط”.

وشدد, على أن “السلطات الجزائرية لا تتعاون بالمطلق مع حزب الله وترفض اعتباره جماعة إرهابية على اعتبار أنه حركة مقاومة وتقر أيضا بحق مقاومة الاحتلال”.

وكانت الجزائر قد استدعت, مساء أمس الأربعاء, السفير المغربي لديها احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، التي أعلن فيها قطع بلاده علاقاتها مع طهران، زاعماً أن الرباط لديها معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بقياديين من البوليساريو.



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