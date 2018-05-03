قيادة شرطة نينوى: اعتقال داعشي بأيسر الموصل

2018/05/03 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-03 الساعة 17:31 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

أعلنت قيادة شرطة نينوى، الخميس، اعتقال عنصر بتنظيم داعش الإرهابي في حي سومر بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال قائد شرطة نينوى، العميد الركن حمد نامس الجبوري، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الثالث وبناءً على تعاون المواطنين ألقى القبض على الداعشي المعروف (خالد ابراهيم علي عوض اللويزي) المطلوب قضائياً والصادر بحقه مذكرة قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب".

وأوضح الجبوري، أن "الداعشي كانت كنيته خلال أيام داعش المظلمة (أبو عبد الرحمن و أبو زينب)، عنوان سكنه السابق قرية تمارات غرب مدينة الموصل"، لافتاً إلى "القبض عليه في سوق حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

هذا وأعلن مركز الإعلام الأمني، في وقت سابق اليوم، العثور على نفقين و85 عبوة ناسفة خلال عملية أمنية في مناطق مختلفة من محافظة نينوى.انتهى29/6ن

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