بالصور .. اندلاع حريق في فندق بالمدينة القديمة وسط النجف الاشرف

2018/05/03 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف: الفرات نيوز} اندلعت النيران باحدى الفنادق في المدينة القديمة بمحافظة النجف الاشرف .وذكر مصدر مطلع لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ، اليوم الخميس ، ان " حريقا التهم الجزء العلوي من فندق مقابل {جبل الحويش} في المدينة القديمة بمحافظة النجف الاشرف ".واضاف ان" فرق الدفاع المدني توجهت الى الفندق لاطفاء الحريق الذي لم تعرف اسبابه بعد ".انتهىبواسطة : احمد الحسناوي

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