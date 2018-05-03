2018/05/03 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية بغداد تحذر من "تهديدات داعش" خلال الانتخابات المقبلة

بغداد/..



حذرت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، الخميس، من وقوع حوادث خلال الانتخابات المقبلة مشابهة للهجوم الذي شنته مجموعة ارهابية على قضاء الطارمية الثلاثاء الماضي، مبينة ان تهديدات تنظيم "داعش" لا تزال موجودة.

وقال عضو اللجنة سعد المطلبي لـ "عين العراق نيوز"، انه "ليس لدينا أي معلومات حول الخطة الامنية في العاصمة بغداد خلال الانتخابات ونطالب بأن تكون هناك خطة تتناسب مع التحديات ومع التهديد الامني بنفس الوقت"، مبينا ان "العمليات المشتركة وعمليات بغداد هما المسؤولين عن وضع الخطة الامنية وتنفيذها".

واضاف المطلبي انه "يجب ان تكون هناك حركة محدودة للعجلات داخل المناطق وان يسمح للعجلات داخل المناطق وتكون هناك مراقبة دقيقة من قبل العمليات المشتركة وغرفة عمليات الانتخابات وان يكون هناك تقييم مستمر للوضع الامني بحيث يسمح لكبار السن وغيرهم بالتحرك بعجلاتهم للوصول الى مناطق الاقتراع".

وتابع ان "هناك خطر موجود وتهديدات داعش موجودة وعلى القوات الامنية ان تأخذ الحيطة والحذر وان تتوسع بعملياتها الاستخبارية لمنع وقوع مثل الحادث الذي جرى في الطارمية".

وقام مسلحين مجهولين، مساء الثلاثاء الماضي، بفتح نيران اسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي باتجاه المدنيين ضمن منطقة ١٤ رمضان بمنطقة الطارمية شمالي بغداد، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.



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