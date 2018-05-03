الصحة: الاحد المقبل ستطلق الاستمارة الالكترونية لخريجي الدور الثاني من الكليات والمعاهد

2018/05/03 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن قرب إطلاق الاستمارة الالكترونية لخريجي الدور الثاني من خريجي الكليات والمعاهد المشمولين بالتعيين المركزي.وقالت الصحة في بيان صحفي تلقته اسيا الاخبارية، “استنادا إلى توجيهات وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود حسين، تعلن وزارة الصحة والبيئة عن الإعداد لإطلاق الاستمارة الالكترونية إعتبارا من يوم الأحد المقبل لخريجي الدور […]

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