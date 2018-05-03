النفط ينخفض مقابل ارتفاع في اسعار الذهب

2018/05/03 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، متأثرة بزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة وارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي مما يقوض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات، وإن كان احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران يبقي الأسواق في حالة من القلق.

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 73.31 دولار للبرميل بانخفاض خمسة سنتات بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 67.92 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار جراء تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء يظهر أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة زادت 6.2 مليون برميل إلى 435.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل نيسان وهو أعلى مستوى في 2018.

كما زاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 10.62 مليون برميل يوميا، ليرتفع بأكثر من الربع منذ منتصف 2016.

تنتج الولايات المتحدة حاليا النفط بمعدل يزيد عن السعودية أكبر منتج في أوبك.

وتضخ روسيا فحسب كميات أكبر من الخام تبلغ نحو 11 مليون برميل يوميا.

وقد تتجاوز الولايات المتحدة ذلك المستوى قريبا جدا، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط الإنتاج في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بوتيرة هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل وفقا لما تظهره بيانات تومسون رويترز ايكون.

من جهته ارتفعت أسعار الذهب لجلسة ثانية بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمجلس في حين يترقب المستثمرون محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1307.05 دولار للأوقية (الأونصة).



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة إلى 1307.60 دولار للأوقية.

وأبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75 بالمئة بعدما رفع سعر الفائدة في مارس آذار ويتوقع رفعه مرتين أخريين خلال العام الحالي.

ويترقب المستثمرون أيضا محادثات تجارية صينية أمريكية بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه ديوه اليوم الخميس.

في الوقت نفسه قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب سجل أضعف بداية للعام خلال عقد حيث تعثرت أسعار المعدن النفيس وقاد احتمال رفع أسعار الفائدة المستثمرين للسعي إلى عوائد أفضل في أصول أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.38 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 0.4 بالمئة إلى 893.74 دولار للأوقية.انتهى/س

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