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هيفاء وهبي بإطلالة مختلفة في إعلان مسلسلها
2018/05/03 | 17:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة مختلفة وبشعرٍ قصير على الملصق الدعائي الأول لمسلسلها الجديد “لعنة كارما” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وانفردت هيفاء بالظهور على الملصق الأول للمسلسل المقرر إطلاقه ضمن الحملة الدعائية خلال الأيام المقبلة في شوارع القاهرة، مع الإشارة إلى أن قناة النهار أعلنت في وقتٍ سابق […]

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