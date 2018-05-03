من ضمنها دولة عربية... تعرف على أنقى بلدان العالم وأسوأها

2018/05/03 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت فنلندا قائمة أنقى بلدان العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) المتخصصة في مجال الصحة.

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