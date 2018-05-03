العراق يسترجع 3800 قطعة أثرية من امريكا

2018/05/03 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو مجلس المفوضين علي البياتي في بيان صحفي، إن " الآثار العراقية تعرضت منذ عام 2003 إلى انتهاكات جسيمة وكان آخرها ما ارتكبته عصابات داعش الإرهابية من جرائم خلال سيطرتها على المدن الأثرية عبر تدميره للعديد من المواقع وسرقته لآلاف القطع الأثرية وتهريبها خارج العراق إذ كانت تعد أحد المصادر المهمة لتمويل داعش".وأضاف البياتي أن " إعادة الآثار العراقية من قبل الولايات المتحدة تعد خطوة إيجابية ، وعلى بقية الدول أن تحذو حذوها بأن تمنع تداول هذه الآثار في المزادات العالمية وأن تتعاون مع العراق والمنظمات الدولية ذات العلاقة لإعادة ما بحوزتها من آثار عراقية كونها تعد جزءاً من تاريخ العراق وحضارته العريقة".وتابع " وكذلك التزاماً من هذه الدول بما نصت عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية الحقوق الثقافية للدول كاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة وبروتوكوليها الملحقين واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي" .وكانت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية قد اعلنت امس أن سلسلة متاجر التجزئة Hobby Lobby ستعيد إلى بغداد آلاف القطع الأثرية التي اشترتها في وقت سابق بصورة غير شرعية.وستعيد Hobby Lobby ومقرها في مدينة أوكلاهوما 3800 قطعة أثرية من أصل أكثر من 5500 كانت قد اشترتها في عام 2010 مقابل 1.6 مليون دولار.وتتضمن القطع الأثرية التي سيتم إرجاعها أقراصا مسمارية وأختاما أسطوانية وألواحا طينية، يعود تاريخها إلى ما بين عامي 1600 و2100 قبل الميلاد.وكانت السلطات القضائية الأميركية قد غرمت في وقت سابق هوبي لوبي ثلاثة ملايين دولار وألزمتها بإعادة القطع الأثرية إلى العراق.ويقول ممثلون للادعاء العام إن "هوبي لوبي لم تستمع لتحذيرات خبير في قانون حقوق الملكية الثقافية بضرورة توخي الحذر عند شراء الآثار من العراق لأنها في بعض الحالات تكون قد سرقت من مواقع أثرية".وكان تاجر مقيم في الإمارات العربية المتحدة قد شحن طرودا تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة للشركة في أوكلاهوما سيتي تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها "بلاطات من السيراميك" أو "بلاطات من الطمي".انتهى .ص .

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