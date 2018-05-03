نائب: المرجعية سترسم الخارطة السياسية في خطبة الجمعة

2018/05/03 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أكد عضو دولة القانون محمد سعدون ، الخميس، أن المرجعية العليا سترسم الخارطة السياسية خلال بيانها ليوم غد في خطبة الجمعة.

وقال سعدون لوكالة / المعلومة/ ، إن “المرجعية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بالمرجع السيد علي السيستاني سترسم خارطة العملية السياسية المقبلة في البلاد خلال صلاة الجمعة ليوم غد”، لافتا الى إن “الخطبة ستحمل توجيهات مهمة لاصلاح العملية السياسية”.

واضاف إن “المرجعية حريصة على العملية السياسية وتسعى الى تصحيح مسارها في البلاد”، مبينا إن “توجيهات المرجعية ستكون صمام أمان كفتوى الجهاد التي أنقذت العراق من عصابات داعش الإرهابي”.

و نشرت صحيفة العربي الجديد، أمس الأربعاء، تقريرا حول الخطاب المرتقب للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، يوم الجمعة المقبل بخصوص الانتخابات النيابية القادمة، وفتوى “المجرب لا يجرب” التي أطلقتها سابقا، فيما أشارت الى إن الأحزاب السياسية العراقية “قلقة” من الخطاب، وتأمل عدم شمول “جميع المجربين” بهذه الفتوى.انتهى 25 ت

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