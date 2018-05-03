كندا تسجل عجزاً تجارياً تاريخياً خلال مارس

2018/05/03 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: زاد العجز التجاري في كندا خلال شهر مارس الماضي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق بفعل زيادة واردات السيارات.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الكندي، اليوم الخميس، زيادة عجز تجارة السلع في كندا ليصل إلى 4.14 مليار دولار كندي (3.21 مليار دولار أمريكي) في شهر مارس الماضي مقارنة مع العجز المسجل في الشهر السابق له والبالغ 2.93 مليار دولار كندي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن العجز التجاري في كندا سوف يتراجع إلى 2.25 مليار دولار كندي.

وذكر البيان أن واردات كندا صعدت بنحو 6% لتصل إلى مستوى قياسي عند 51.7 مليار دولار كندي خلال مارس.

كما ارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 3.7% خلال شهر مارس الماضي لتصل إلى 47.6 مليار دولار كندي.

ومن حيث الحجم، ارتفعت الواردات الكندية بنحو 5.3% وهي أكبر زيادة منذ 2009 فيما شهدت الصادرات زيادة قدرها 3% وهي الأكبر منذ يوليو 2016.

وأرجع البيان الزيادة في واردات كندا خلال مارس الماضي إلى ارتفاع شراء السيارات بـ8.3% وهي أقوى وتيرة منذ 2011 والسلع الاستهلاكية التي صعدت 7.7% لتسجل مستوى قياسي.

أما على أساس فصلي، فشهدت الواردات الكندية زيادة قدرها 2.1% في الثلاثة أشهر من يناير حتى مارس فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 1% لتسجل الدولة عجز تجاري قياسي بمقدار 9.1 مليار دولار كندي.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي عند مستوى 1.2880 دولار كندي.

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