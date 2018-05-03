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بوتين يوقع مرسوما بفصل 5 جنرالات في الداخلية ولجنة التحقيق
2018/05/03 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على فصل 5 جنرالات في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق، بالإضافة إلى اثنين من المدعين العامين في الأقاليم الروسية.

وحسب المرسوم، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية اليوم الخميس، تم فصل كل من اللواء إيغور باتالوف قائد مديرية الشؤون الداخلية في مقاطعة مورمانسك، والفريق […]

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