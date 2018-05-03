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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يكشف عن تشريع 165 مقترح ومشروع قانون خلال دورته الحالية

3 مايو, 2018 | 8:12 م - عدد القراءات: 24 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشف مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، عن قيامه بتشريع 165 مقترح ومشروع قانون خلال دورته الحالية، فيما اشار الى ان الاستجوابات كانت بواقع 11 استجوابا خلال المدة نفسها.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إن “ملخص عمل مجلس النواب ضمن الدورة التشريعية الثالثة، تضمن انعقاد 276 جلسة اعتيادية اضافة الى عدد من الجلسات الاستثنائية والمفتوحة”، مبينا ان “المجلس شرع 165 مقترح ومشروع قانون خلال هذه المدة”.

واضاف المكتب، أن “الاستجوابات كانت بواقع 11 استجوابا منها 3 انتهت بعدم القناعة و8 بمنح الثقة، اضافة الى 23 لجان تحقيقية و137 اسئلة برلمانية و43 استضافة و59 مناقشة عامة”.

وتابع المكتب، أنه “بالنسبة لعمل اللجان البرلمانية، فقد تشكلت 26 لجنة دائمية واخرى مؤقتة او تحقيقية، اضافة الى 9783 نشاط وانجاز الى اللجان البرلمانية، كما عقد 1882 اجتماع و 3255 استضافة و 347 لجنة تحقيق و159 ندوة ومؤتمر و4140 زيارة”.

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