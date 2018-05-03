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الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات سياسية حول القضايا الإقليمية مع إيران
2018/05/03 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اجتمع الاتحاد الأوروبي في روما لإجراء مشاورات سياسية حول القضايا الإقليمية مع إيران، وترأس الاجتماع الأمين العام للخدمة الدبلوماسية هيلغا شميد، بحضور فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة على مستوى المدراء السياسيين.

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