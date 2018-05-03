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العراق : اعتقال الارهابي
2018/05/03 | 20:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الغدير نسخة منه :"ان فوج طوارئ الشرطة الثالث في شرطة نينوى وبناءً على تعاون المواطنين يلقي القبض على داعشي معروف مطلوب قضائياً والصادر بحقه مذكرة قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب والذي كانت كنيته خلال أيام داعش المظلمة ( أبو عبد الرحمن )" ، مضيفاً "انه تم القبض عليه في سوق حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى ع.خ

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