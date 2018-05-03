2018/05/03 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الغدير نسخة منه :"ان فوج طوارئ الشرطة الثالث في شرطة نينوى وبناءً على تعاون المواطنين يلقي القبض على داعشي معروف مطلوب قضائياً والصادر بحقه مذكرة قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب والذي كانت كنيته خلال أيام داعش المظلمة ( أبو عبد الرحمن )" ، مضيفاً "انه تم القبض عليه في سوق حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى ع.خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق : اعتقال الارهابي "الداعشي" ابو عبد الرحمن في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق : اعتقال الارهابي "الداعشي" ابو عبد الرحمن في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).