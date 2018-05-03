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الدكتور برهم صالح يدعو اهالي كركوك الى للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة
2018/05/03 | 20:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة المواطنين في كركوك الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي.

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