قائد شرطة ديالى: عالجنا 90% ظاهرة من اطلاق النار بالمناسبات في المدن المحافظة

2018/05/03 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الخميس، معالجة نحو 90% من ظاهرة اطلاق النار في الهواء خلال المناسبات داخل المدن الرئيسية، فيما اشار الى ان الريف سيكون المهمة القادمة.واضاف العبادي، ان "قيادة شرطة ديالى تسعى الى ان يكون الريف المهمة التالية في تطبيق مشدد لمنع اطلاق النار في الهواء في المناسبات نظرا لتداعياتها السلبية في التسبب في ازهاق ارواح الكثير من الابرياء".

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