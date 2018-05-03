ائتلاف المالكي يتهم العبادي بـ

2018/05/03 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوري المالكي وحيدر العبادي - الصورة من الأنترنت

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