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قصة خبّاز عراقي دمّر
2018/05/03 | 20:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعمل لديه 4 مواطنين أتراك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة خبّاز عراقي دمّر "داعش" فرنه ففتح آخر في تركيا ولاقى رواجاً كبيراً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة خبّاز عراقي دمّر "داعش" فرنه ففتح آخر في تركيا ولاقى رواجاً كبيراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


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