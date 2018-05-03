العتبة العباسية: لا اتصال بين وكيل المرجعية والعامري

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⋙ هوشيار عبدالله يناشد الأمم المتحدة لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق سياسي كردي في ايران

⋙ العتبة العباسية: لا اتصال او لقاء بين وكيل المرجعية والعامري