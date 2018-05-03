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النوارس تفوز على الديوانية وتواصل تمسكها بصدارة الدوري
2018/05/03 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد

حقق فريق الزوراء فوزاً هاماً على مضيفه الديوانية بتغلبه عليه 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “عفك” في إطار منافسات الاسبوع السادس للمرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اهداف النوارس كلاً من عبد الرزاق فيستون د (13) وحسين علي د (63) ومهند عبد الرحيم د (70)، فيما جاء هدف الديوانية الوحيد عن طريق اللاعب محمد حاتم د (65).

وبهذا الفوز عزز الزوراء صدارته برصيد 58 نقطة، فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 20 في المركز الثامن عشر.

وفي بقية المباريات، تغلب الكهرباء على السماوة بهدفين لهدف، بينما تعادل النفط مع ضيفه نفط الجنوب سلبياً من دون اهداف.

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