ضبط حاوية ألعاب ألكترونية مخالفة للكمارك بأم قصر

2018/05/03 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، أن منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ضبط حاويتين مخالفتين للكمارك.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الحاوية الاولى بطول 40 قدماً، تحوي ألعاب تسلية الكترونية متكاملة، والأخرى بطول ٢٠ قدماً تحوي وحدة مختبر متكاملة".وأضاف ان "الحاويتين ضبطتا في شركة {سبأ} وتعتبر من الحاويات المتخلفة اذ لا يوجد فيها سيل كمرگي او سيل شركة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".ولفت البيان الى، أن "هذا النشاط يعتبر الأول منذُ أن تسلمت هيأة المنافذ الحدودية سلطتها الرقابية والاشرافية على الموانئ الجنوبية في محافظة البصرة".انتهى

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